Тремтіть, суперники! Збірну України очолить американський тренер

Тренерський штаб жіночої збірної України з футболу можуть посилити фахівці з Америки

Жіночу збірну України з футболу може очолити тренер з США / Фото: УАФ

Після нещодавньої зміни головного тренера національної команди України з футболу, наставника може поміняти і жіноча збірна.

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За інформацією Meta-ratings, нинішнього головного тренера Наталю Зінченко замінить фахівець з США. Крім того, американські тренери консультуватимуть жіночі збірні України U-19 і U-17.

Домовленості про залучення американських фахівців були досягнуті під час серпневого візиту президента УАФ Андрія Павелка до США. На зустрічі з функціонерами місцевої федерації обговорювалися питання щодо надання допомоги у розвитку жіночого футболу в Україні.

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За інформацією джерела, Наталя Зінченко керуватиме командою у поєдинках відбіркового циклу чемпіонату світу з Фарерськими островами (21 жовтня), Іспанією (26 жовтня), Шотландією (26 листопада) і Угорщиною (30 листопада). А от до матчу другого кола з шотландками, який повинен відбутися 8 квітня 2022 року, українських футболісток готуватиме американський наставник.

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Інтерес до фахівців з США викликаний високими результатами їхньої національної команди. США – найбільш титулована збірна в жіночому футболі, на її рахунку по чотири перемоги на Олімпіадах і чемпіонатах світу .

США – найтитулованіша збірна в жіночому футболі / Фото: Olympics

У рейтингу ФІФА жіноча збірна України займає 31-е місце, американки – перше.