Трепещите, соперники! Сборную Украины возглавит американский тренер

Тренерский штаб женской сборной Украины по футболу могут усилить специалисты из Америки

Женскую сборную Украины по футболу может возглавить тренер из США / Фото: УАФ

После недавней замены главного тренера национальной команды Украины по футболу, наставника может поменять и женская сборная.

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По информации Meta-ratings, нынешнего главного тренера Наталью Зинченко заменит специалист из США. Кроме того, американские тренеры будут консультировать женские сборные Украины U-19 и U-17.

Договоренности о привлечение американских специалистов были достигнуты во время августовского визита президента УАФ Андрея Павелко в США. На встрече с функционерами местной федерации оговаривались вопросы оказания помощи в развитии женского футбола в Украине.

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По информации источника, Наталья Зинченко будет руководить командой в поединках отборочного цикла чемпионата мира с Фарерскими островами (21 октября), Испанией (26 октября), Шотландией (26 ноября) и Венгрией (30 ноября). А вот к матчу второго круга с шотландками, который должен состояться 8 апреля 2022 года, украинских футболисток будет готовить американский наставник.

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Интерес к специалистам из США вызван высокими результатами их национальной команды. США – самая титулованная сборная в женском футболе, на счету которой по четыре победы на Олимпиадах и чемпионатах мира.

США – самая титулованная сборная в женском футболе / Фото: Olympics

В рейтинге ФИФА женская сборная Украины занимает 31-е место, американки — первое.