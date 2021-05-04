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Тренер переможець Ліги Європи виступить на чемпіонаті світу з ралі

4 травня, 21:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Колишній тренер Порту і Челсі Андре Віллаш-Боаш в кінці травня стане учасником чемпіонату світу з ралі, він виступить на етапі в Португалії

Андре Віллаш-Боаш

Андре Віллаш-Боаш / Фото: Reuters

Відомий португальський тренер Андре Віллаш-Боаш вже в кінці цього місяця дебютує на чемпіонаті світу з ралі на етапі в Португалії.

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43-річний португалець, який в лютому покинув пост головного тренера Марселя, управлятиме Citroen C3 на чемпіонаті світу з ралі в класі WRC-3, в якому змагаються тільки приватні пілоти і команди на повнопривідній техніці групи R5.

Четвертий етап чемпіонату WRC Ралі Португалії пройде з 20 по 23 травня.

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Нагадаємо, що Віллаш-Боаш має досвід в автоспорті. У 2018 році Андре виступав в ралі-марафоні Дакар. Після четвертого етапу Віллаш-Боаш поскаржився на болі в спині і був шпиталізований.

Як тренер Віллаш-Боаш запам'ятався по роботі в Порту, Челсі, Тоттенгемі, Зеніті і Марселі. У 2011 році з Порту він виграв Лігу Європи.

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