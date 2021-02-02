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Знаменитий тренер подав у відставку після того, як клуб купив новачка без його відома

2 лютого, 16:41

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Про нового підопічного тренер дізнався з новин на клубному сайті

Головний тренер "Марселя" Андре Віллаш-Боаш подав у відставку зі своєї посади на знак протесту проти політики клубу. Португальський наставник так відреагував на те, що клуб купив гравця без його відома. Зазначимо, що в клубі поки не прийняли відставку тренера.

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Переможець Ліги Європи-2011 зізнався, що відмовився підписувати півзахисника "Селтіка" Олів'є Нтшама, проте з подивом сьогодні вранці прочитав на офіційному сайті французів, що футболіст орендований до кінця сезону.

"Мені нічого не потрібно від "Марселя". Мені не потрібні гроші, я просто хочу піти. Трансферне вікно закрилося з приходом нового гравця. Це рішення, яке приймав не я. Я не мав ніякого відношення до цього рішення. Фактично, я дізнався про це з преси сьогодні вранці. Це як раз той гравець, якого я відмовився підписувати. Він ніколи не був в нашому списку", – сказав Віллаш-Боаш на прес-конференції, повідомляє BBC.

На цей момент "Марсель" посідає дев'яте місце в чемпіонаті Франції і вилетів з Ліги чемпіонів після групового етапу. Можливо, саме через незадовільні результати команди напередодні розлючені фанати увірвалися на базу "Марселя".

Дивіться, як "Марсель" програв "Манчестер Сіті ":

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Марсель чемпіонат Франції Андре Віллаш-Боаш

Джерело: Сегодня|Спорт

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