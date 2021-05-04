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Тренер победитель Лиги Европы выступит на чемпионате мира по ралли

4 мая, 21:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Бывший тренер Порту и Челси Андре Виллаш-Боаш в конце мая станет участником чемпионата мира по ралли, он выступит на этапе в Португалии

Андре Виллаш-Боаш

Андре Виллаш-Боаш / Фото: Reuters

Известный португальский тренер Андре Виллаш-Боаш уже в конце этого месяц дебютирует на чемпионате мира по ралли на этапе в Португалии.

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43-летний португалец, в феврале покинувший пост главного тренера Марселя, будет управлять Citroen C3 на чемпионате мира по ралли в классе WRC-3, в котором соревнуются только частные пилоты и команды на полноприводной технике группы R5.

Четвертый этап чемпионата WRC Ралли Португалии пройдет с 20 по 23 мая.

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Напомним, что Виллаш-Боаш имеет опыт в автоспорте. В 2018 году Андре выступал в ралли-марафоне Дакар. После четвертого этапа Виллаш-Боаш пожаловался на боли в спине и был госпитализирован.

Как тренер Виллаш-Боаш запомнился по работе в Порту, Челси, Тоттенхэме, Зените и Марселе. В 2011 году с Порту он выиграл Лигу Европы.

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