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Знаменитый тренер подал в отставку после того, как клуб купил новичка без его ведома

2 февраля, 16:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

О новом подопечном тренер узнал из новостей на клубном сайте

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш подал в отставку со своего поста в знак протеста против политики клуба. Португальский наставник так отреагировал на то, что клуб купил игрока без его ведома. Отметим, что в клубе пока не приняли отставку тренера.

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Победитель Лиги Европы-2011 признался, что отказался подписывать полузащитника "Селтика" Оливье Нтшама, однако с удивлением сегодня утром прочел на официальном сайте французов, что футболист арендован до конца сезона.

"Мне ничего не нужно от "Марселя". Мне не нужны деньги, я просто хочу уйти. Трансферное окно закрылось с приходом нового игрока. Это решение, которое принимал не я. Я не имел никакого отношения к этому решению. Фактически, я узнал об этом из прессы сегодня утром. Это как раз тот игрок, которого я отказался подписывать. Он никогда не был в нашем списке", – сказал – сказал Виллаш-Боаш на пресс-конференции, сообщает BBC.

На данный момент "Марсель" занимает девятое место в чемпионате Франции и вылетел из Лиги чемпионов после группового этапа. Возможно, именно из-за неудовлетворительных результатов команды накануне разъяренные фанаты ворвались на базу "Марселя".

Смотрите, как "Марсель" проиграл "Манчестер Сити":

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Марсель чемпионат Франции Андре Виллаш-Боаш

Источник: Сегодня|Спорт

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