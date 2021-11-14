Травма на руку Петракову: зірка збірної Боснії не зіграє з Україною

Колашинац вийшов зі стартових хвилин на матч проти Фінляндії, але ще до кінця першого тайму був замінений на Ермедіна Деміровича.
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Як виявилося пізніше, захисник зазнав серйозної травми. Залишав Фінляндію він вже в гіпсі, повідомляє Avaz.ba.
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Зазначимо, що за відсутності Колашинаця Боснія та Герцеговина пропустила два м'ячі від Фінляндії та поступилася з рахунком 1:3, втративши всі шанси на вихід у плей-офф відбору на мундіаль
Захисник лондонського Арсеналу пропустить заключний матч відбору проти України, що має бути на руку нашій команді, адже підопічним Олександра Петракова потрібно обов'язково вигравати, аби сподіватися на вихід у стикові матчі. Проте, доля збірної України вже не лише у її руках.