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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Траоре важливіший за нічию з Інтером: Палкін висловився про втрату лідера Шахтаря

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 жовтня, 19:17
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Нападник "гірників" на тривалий період вибув зі складу донецької команди. Про ціну травми ключового футболіста Шахтаря розповів Сергій Палкін
Травма Лассіни Траоре
Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін в коментарі ПроФутбол розповів, наскільки важливий для "гірників" 20-річний нападник.

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"Якби у мене запитали, здоровий Траоре або втрата очок з Інтером, то краще очки з Інтером віддати, а Траоре залишити здоровим. Він дуже важливий для нас гравець.

Сергій Палкін
Сергій Палкін / Фото: Getty Images

У нас багато травмованих. Особливо Траоре, якому потрібно від 7 місяців до року на повернення. І одна справа повернутися в загальну групу, а інше – набрати форму", – сказав Сергій Палкін.

Нагадаємо, що в матчі Ліги чемпіонів з Інтером (0:0), вже на 10-й хвилині поєдинку Траоре невдало зіткнувся з Дензелом Дамфрісом. Нідерландець впав на ногу форварду з Буркіна-Фасо, в результаті чого та вигнулась неприродним чином. Футболіст був замінений, замість нього на поле вийшов Тете.

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Свій наступний поєдинок у Лізі чемпіонів донецький Шахтар проведе 19 жовтня проти мадридського Реала.

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Пр.
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О
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2
2
0
0
4
1
3
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Забиті 4
Пропущені 1
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Реал Реал Реа
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Інтер Інтер Інт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

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Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
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7
Десна
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16
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Металіст 1925
10
9:13
13
9
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