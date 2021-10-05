Траоре важливіший за нічию з Інтером: Палкін висловився про втрату лідера Шахтаря

Нападник "гірників" на тривалий період вибув зі складу донецької команди. Про ціну травми ключового футболіста Шахтаря розповів Сергій Палкін

Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін в коментарі ПроФутбол розповів, наскільки важливий для "гірників" 20-річний нападник.

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"Якби у мене запитали, здоровий Траоре або втрата очок з Інтером, то краще очки з Інтером віддати, а Траоре залишити здоровим. Він дуже важливий для нас гравець.

Сергій Палкін / Фото: Getty Images

У нас багато травмованих. Особливо Траоре, якому потрібно від 7 місяців до року на повернення. І одна справа повернутися в загальну групу, а інше – набрати форму", – сказав Сергій Палкін.

Нагадаємо, що в матчі Ліги чемпіонів з Інтером (0:0), вже на 10-й хвилині поєдинку Траоре невдало зіткнувся з Дензелом Дамфрісом. Нідерландець впав на ногу форварду з Буркіна-Фасо, в результаті чого та вигнулась неприродним чином. Футболіст був замінений, замість нього на поле вийшов Тете.

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Свій наступний поєдинок у Лізі чемпіонів донецький Шахтар проведе 19 жовтня проти мадридського Реала.