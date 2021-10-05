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Траоре важнее ничьей с Интером: Палкин высказался о потере лидера Шахтера

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 октября, 19:17
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Нападающий "горняков" на длительный период выбыл из состава донецкой команды. О цене травмы ключевого футболиста Шахтера поведал Сергей Палкин
Травма Лассины Траоре
Травма Лассины Траоре / Фото: Getty Images

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин в комментарии ПроФутбол рассказал, насколько важен для "горняков" 20-летний нападающий.

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"Если бы у меня спросили, здоровый Траоре или потеря очков с Интером, то лучше очки с Интером отдать, а Траоре оставить здоровым. Он очень важный для нас игрок.

Сергей Палкин
Сергей Палкин / Фото: Getty Images

У нас много травмированных. Особенно Траоре, которому нужно от 7 месяцев до года на возвращение. И одно дело вернуться в общую группу, а другое – набрать форму", – сказал Сергей Палкин.

Напомним, что в матче Лиги чемпионов с Интером (0:0), уже на 10-й минуте поединка Траоре неудачно столкнулся с Дензелом Дамфрисом. Нидерландец упал на ногу форварду из Буркина-Фасо, в результате чего та выгнулась неестественным образом. Футболист был заменен, вместо него на поле вышел Тете.

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Свой следующий поединок в Лиге чемпионов донецкий Шахтер проведет 19 октября против мадридского Реала.

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