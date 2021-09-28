Шахтер теряет главного бомбардира: Лассину Траоре унесли на носилках

Основной нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре получил серьезную травму в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера

Траоре травмировался в столкновении с Дамфрисом / Фото: Getty Images

Уже на 10-й минуте Траоре неудачно столкнулся с Дензелом Дамфрисом. Нидерландец упал на ногу форварду из Буркина-Фасо, в результате чего та выгнулась неестественным образом. Онлайн матча Шахтер – Интер есть на нашем сайте.

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Подоспевшие медики сразу показали, что Траоре нужна замена. Поле футболист покинул на специальном автомобиле, а его ногу накрыли от лишних глаз. Вместо него вышел Тете.

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В текущем сезоне Траоре уже провел 13 матчей во всех турнирах и забил 9 мячей. Потеря форварда станет существенной проблемой для Роберто де Дзерби.

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