28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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Лига чемпионов 2021/2022

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Шахтер – Интер: стрим матча Лиги чемпионов на YouTube

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
28 сентября, 19:21
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Шахтер и Интер встретятся во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Киеве на Олимпийском и начнется в 19:45
Шахтер и Интер встречаются в Лиге чемпионов
Шахтер и Интер встречаются в Лиге чемпионов

Трансляция матча Шахтер – Интер уже доступна на нашем сайте. Кроме этого, мы проведем стрим матча на нашем Youtube-канале.

Читайте также: Шахтер – Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Шахтер и Интер синхронно проиграли в стартовом туре Лиги чемпионов. "Горняки" сенсационно уступили Шерифу в Тирасполе, а Интер дома с минимальным счетом был бит Реалом.

Групповой этап
Группа D
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шериф Шериф Шер
1
1
0
0
2
0
2
3
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Реал Реал Реа
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Интер Интер Инт
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Шахтер Шахтер Шах
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П

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Так что сегодня командам необходимо цепляться за очки, чтобы не вылететь из борьбы на выход в следующий раунд уже в начале группового этапа.

Букмекеры считают Интер фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Симоне Индзаги – 1.62, на ничью – 4.10, на победу Шахтера – 5.25.

Кстати, Шахтер и Интер сыграют между собой в третьем сезоне подряд. В 2020-м команды встречались в полуфинале Лиги Европы и тогда дальше прошел итальянский гранд.

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Спустя пару месяцев команды играли в одной группе Лиги чемпионов, где "горняки" опередили именитого соперника. И теперь нас ждет очередная встреча команд.

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9
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25
2
Шахтер
9
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22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
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Черноморец
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