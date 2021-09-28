Шахтер – Интер: стрим матча Лиги чемпионов на YouTube

Шахтер и Интер встретятся во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Киеве на Олимпийском и начнется в 19:45

Шахтер и Интер встречаются в Лиге чемпионов

Трансляция матча Шахтер – Интер уже доступна на нашем сайте. Кроме этого, мы проведем стрим матча на нашем Youtube-канале.

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Шахтер и Интер синхронно проиграли в стартовом туре Лиги чемпионов. "Горняки" сенсационно уступили Шерифу в Тирасполе, а Интер дома с минимальным счетом был бит Реалом.

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Так что сегодня командам необходимо цепляться за очки, чтобы не вылететь из борьбы на выход в следующий раунд уже в начале группового этапа.

Букмекеры считают Интер фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Симоне Индзаги – 1.62, на ничью – 4.10, на победу Шахтера – 5.25.

Кстати, Шахтер и Интер сыграют между собой в третьем сезоне подряд. В 2020-м команды встречались в полуфинале Лиги Европы и тогда дальше прошел итальянский гранд.

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Спустя пару месяцев команды играли в одной группе Лиги чемпионов, где "горняки" опередили именитого соперника. И теперь нас ждет очередная встреча команд.