Шахтар – Інтер: стрім матчу Ліги чемпіонів на YouTube

Шахтар і Інтер зустрінуться у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок пройде в Києві на Олімпійському і почнеться о 19:45

Шахтар і Інтер зустрічаються в Лізі чемпіонів

Трансляція матчу Шахтар – Інтер вже доступна на нашому сайті. Крім цього, ми проведемо стрім матчу на нашому Youtube-каналі.

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Шахтар і Інтер синхронно програли в стартовому турі Ліги чемпіонів. "Гірники" сенсаційно поступилися Шерифу в Тирасполі, а Інтер вдома з мінімальним рахунком був битий Реалом.

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Так що сьогодні командам необхідно чіплятися за очки, щоб не вилетіти з боротьби на вихід в наступний раунд вже на початку групового етапу.

Букмекери вважають Інтер фаворитом зустрічі: rоефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі – 1.62, на нічию – 4.10, на перемогу Шахтаря – 5.25.

До речі, Шахтар і Інтер зіграють між собою в третьому сезоні поспіль. У 2020-му команди зустрічалися в півфіналі Ліги Європи і тоді далі пройшов італійський гранд.

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Через пару місяців команди грали в одній групі Ліги чемпіонів, де "гірники" випередили іменитого суперника. І тепер нас чекає чергова зустріч команд.