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Трансферні плани ПСЖ: продаються всі, крім Мессі і "великої п'ятірки"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
13 серпня, 16:51
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Французький клуб ПСЖ розраховує покрити дефіцит бюджету продажем своїх футболістів. Парижани сподіваються виручити як мінімум 180 мільйонів євро
Ліонель Мессі готується до дебюту в ПСЖ
Ліонель Мессі готується до дебюту в ПСЖ / Фото: Reuters

Після грандіозної трансферної кампанії ПСЖ, в клубі задумалися про необхідність хоч трохи вирівняти бюджет команди. Як повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Equipe, керівництво команди сподівається виручити 180 млн євро до кінця трансферного вікна.

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Для продажу в інші клуби доступні всі футболісти, окрім "недоторканних": Ліонеля Мессі і "великої п'ятірки", куди входять Неймар, Кіліан Мбаппе, Маркіньос, Марко Верратті та Анхель Ді Марія.

Читайте також: Трансферна бомба від ПСЖ: Кріштіану наступний на черзі

Ліонель Мессі на тренуванні Парі Сен-Жермен. Фото: psg.fr
Ліонель Мессі на тренуванні Парі Сен-Жермен. Фото: psg.fr

Однак це завдання не з легких. По-перше, з ПСЖ ніхто не збирається йти, де ще так добре платитимуть. А по-друге, предметний інтерес є тільки до захисника Тіло Керера (вартість 25 млн євро) з боку "Баєра". Щодо інших футболістів поки немає пропозицій.

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Ліонель Мессі і Нассер Аль-Хелаїфі під час презентації гравця
Ліонель Мессі і Нассер Аль-Хелаїфі під час презентації гравця / Фото: REUTERS

Керівництву клубу варто поквапитися з продажем зайвих гравців, адже до закриття трансферного вікна залишилося всього 19 днів.

Ліонель Мессі продовжить кар'єру в Парижі
Ліонель Мессі продовжить кар'єру в Парижі / Фото: Reuters

Нагадаємо, що цього літа французький клуб вже підписав в якості вільних агентів титулованих футболістів: Джорджиньо Вейнальдума, Серхіо Рамоса, Джанлуїджі Доннарумми і Ліонеля Мессі. А крім того ПСЖ купив захисника Ашрафа Хакімі за 60 млн євро і опорного хава Данілу Перейру за 16 млн.

Фанати ПСЖ бурхливо зустріли Ліонеля Мессі
Фанати ПСЖ бурхливо зустріли Ліонеля Мессі / Фото: Reuters

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Найбільш зірковий новачок команди аргентинець Ліонель Мессі перейшов в ПСЖ 10 серпня і за контрактом отримуватиме 41 млн євро на рік.

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Дніпро-1
3
7:3
7
5
Олександрія
3
3:2
6
6
Шахтар
3
6:3
6
7
Металіст 1925
3
5:4
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
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