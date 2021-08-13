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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Трансферные планы ПСЖ: продаются все, кроме Месси и "большой пятерки"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
13 августа, 16:51
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Французский клуб ПСЖ рассчитывает покрыть дефицит бюджета продажей своих футболистов. Парижане надеются выручить как минимум 180 миллионов евро
Лионель Месси готовится к дебюту в ПСЖ
Лионель Месси готовится к дебюту в ПСЖ / Фото: Reuters

После грандиозной трансферной кампании ПСЖ, в клубе задумались о необходимости хоть немного выровнять бюджет команды. Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, руководство команды надеется выручить 180 млн евро до конца трансферного окна.

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Для продажи в другие клубы доступны все футболисты, кроме "неприкасаемых": Лионеля Месси и "большой пятерки", куда входят Неймар, Килиан Мбаппе, Маркиньос, Марко Верратти и Анхель Ди Мария.

Читайте также: Трансферная бомба от ПСЖ: Криштиану следующий в очереди

Лионель Месси на тренировке Пари Сен-Жермен. Фото: psg.fr
Лионель Месси на тренировке Пари Сен-Жермен. Фото: psg.fr

Однако эта задача не из легких. Во-первых, из ПСЖ никто не собирается уходить, где еще так будут хорошо платить. А во-вторых, предметный интерес есть только к защитнику Тило Кереру (стоимость 25 млн евро) со стороны "Байера". По остальным футболистам пока нет предложений.

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Лионель Месси и Нассер Аль-Хелаифи во время презентации игрока
Лионель Месси и Нассер Аль-Хелаифи во время презентации игрока / Фото: REUTERS

Руководству клуба стоит поторопиться с продажей лишних игроков, ведь до закрытия трансферного окна осталось всего 19 дней.

Лионель Месси продолжит карьеру в Париже
Лионель Месси продолжит карьеру в Париже / Фото: Reuters

Напомним, что этим летом французский клуб уже подписал в качестве свободных агентов титулованных футболистов: Джорджиньо Вейнальдума, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму и Лионеля Месси. А кроме того ПСЖ купил защитника Ашрафа Хакими за 60 млн евро и опорного хава Данилу Перейру за 16 млн.

Фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси
Фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси / Фото: Reuters

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Самый звездный новичек команды аргентинец Лионель Месси перешел в ПСЖ 10 августа и по контракту будет получать 41 млн евро в год.

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Александрия
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Шахтер
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Металлист 1925
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Колос
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Заря
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Минай
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Львов
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15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
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Понедельник, 23 августа
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
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2
Бразилия Бразилия
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Франция Франция
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4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
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8
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