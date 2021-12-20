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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Тільки не впадіть зі стільця! Клуб УПЛ підпише мегазірок у трансферне вікно

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
20 грудня, 23:20
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Президент Інгульця Олександр Поворознюк проанонсував масштабну трансферну кампанію, яка розбурхає весь футбольний світ
Артем Шабанов - трансферна мета Інгульця
Артем Шабанов - трансферна мета Інгульця / Фото: Колаж: Сьогодні

У шорт-листі власника клубу із селища Петрове багато відомих футболістів з України та зарубіжних чемпіонатів.

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"Інформація про посилення динамівцями? З Шаблієм ми спілкуватимемося, це однозначно. Не виключено, що у нас будуть гравці з київського Динамо.

Відразу розвію чутки і скажу – жодного орендованого футболіста в Інгулці не буде. Зараз ми ведемо переговори із Суркісом стосовно викупу контрактів цих футболістів та беремо їх на повноцінній основі. Якщо домовимося – візьмемо, не домовимось – не візьмемо.

Прізвища гравців? Щоб ви не збожеволіли, поки нічого не скажу. Це відомі футболісти. Українці та легіонери. І не лише з Динамо.

Посилення буде божевільне. Скоро все дізнаєтесь. Також дивимося на гравців із вищих ліг Іспанії, Данії, Нідерландів", – сказав Поворознюк в інтерв'ю Fanday.

Додамо, що нещодавно з'явилася інформація про інтерес Інгульця до футболістів київського Динамо. Склад петровського клубу можуть поповнити Артем Шабанов, Денис Андрієвський, Денис Антюх та Владислав Кулач.

Владислав Кулач переніс операцію на серці
Владислав Кулач переніс операцію на серці / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Нагадаємо, що на зимову перерву Інгулець пішов на 14-му місці у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 13 очок.

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П
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2
1
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Різниця 39
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2
Динамо Динамо Дин
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14
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Пропущені 19
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Олександрія Олександрія Оле
18
7
5
6
19
16
3
26
Забиті 19
Пропущені 16
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П В
8
Колос Колос Кол
18
7
3
8
14
23
-9
24
Забиті 14
Пропущені 23
Різниця -9
Результати останніх матчів: В В В Н В
9
Верес Верес Вер
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
18
6
1
11
17
29
-12
19
Забиті 17
Пропущені 29
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забиті 16
Пропущені 21
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н Н В П П
12
Львів Львів Льв
18
4
5
9
14
30
-16
17
Забиті 14
Пропущені 30
Різниця -16
Результати останніх матчів: Н П В В П
13
Чорноморець Чорноморець Чор
18
3
5
10
20
40
-20
14
Забиті 20
Пропущені 40
Різниця -20
Результати останніх матчів: В П П П В
14
Інгулець Інгулець Інг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забиті 13
Пропущені 28
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П Н П
15
Минай Минай Мин
18
1
7
10
12
30
-18
10
Забиті 12
Пропущені 30
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті 21
Пропущені 44
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н П П В

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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
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11
Рух
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