Телеканал Футбол звільнив Віктора Леоненка через скандальне інтерв'ю

Слова про російських спортсменів змусили директора каналів Футбол 1/2/3 Олександра Денисов припинити співпрацю з екс-гравцем Динамо

/ Фото: Телеканал "Футбол"

Екс-гравець Віктор Леоненко вляпався у скандал. Уродженець Тюмені взяв участь у благодійному матчі у Києві з військовими, разом із іншими відомими екс-футболістами.

Участь у поєдинку також взяли Олександр Алієв, Артем Мілевський, Олег Саленко, Андрій Богданов, Євген Коновалов та інші. Після матчу Леоненко дав інтерв'ю SportArena, заявивши, що не засуджує російських спортсменів за мовчання на фоні війни

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"Не вважаю, що спортсмени у чомусь винні. Що взяти з нас? У Росії за слова можна одразу ж у в'язницю сісти. Тут усе зрозуміло. можна отримати термін. Ми – мирні люди".

Ці слова викликали резонанс у спільноті, а сам Леоненко був навіть звільнений із телеканалів Футбол 1/2/3. Про це на своїй сторінці в Instagram заявив директор каналів Олександр Денисов.

"Всі його висловлювання в інтерв'ю – це лише його позиція. На тлі zигуючих спортсменів з Росії виправдовувати їхню мовчазну позицію – це за межею цинізму. Канал "Футбол" після цього інтерв'ю закінчив співпрацю з Віктором Леоненком.

Нагадаємо, що Віктор Євгенович працював на каналах Футбол 1/2/3 з 2013 року. Нещодавно ж Леоненко виставив на продаж худі з автографами відомих футбольних особистостей. Виручені кошти будуть надіслані на потреби української армії.