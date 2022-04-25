Там руський дух, там русью пахне! У Німеччині забанили гімн клубу через Росію (аудіо)

Лейпциг не захотів вмикати гімн Уніона на матчі Бундесліги через його схожість із головною піснею країни-агресора

Німці солідарні з Україною / Фото: Getty Images

Цими вихідними у чемпіонаті Німеччини пройшли поєдинки 31-го туру. У них визначився і новий чемпіон Бундесліги. Ним стала Баварія, яка завоювала "Срібну салатницю" вдесяте поспіль.

В іншому поєдинку Лейпциг приймав Уніон і поступився гостям із Берліна з рахунком 1:2. Щоправда, сам матч запам'ятався найцікавішим моментом перед його стартом.

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Зазвичай "бики" на знак гостинності включають гімн гостьової команди перед стартовим свистком. Проте цього разу Лейпциг відійшов від традиції та не дозволив головній пісні Уніону звучати на своєму стадіоні.

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Причиною стала схожість мелодії гімну берлінців із гімном Росії. Лейпциг вважав неетичним вмикати цю мелодію, оскільки запросив на поєдинок 600 біженців із України. Їхній диктор окремо привітав перед грою українською мовою.

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Гімн Уніону:

Зазначимо, що Уніон був створений у НДР у "радянській зоні" Берліна після поділу Німеччини за підсумками Другої світової війни. Цю команду вважають символом єднання двох країн, які існували до падіння Берлінського муру в 1990 році.

До речі, Лейпциг нині бореться за потрапляння до Ліги чемпіонів. Команда Джессі Марша утримує четверту позицію, проте Фрайбург, Уніон та Кельн знаходяться близько – від двох до п'яти очок відриву.