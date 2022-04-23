10 чемпіонств поспіль! Баварія – переможець Бундесліги

Мюнхенський клуб здолав головного конкурента, і за три тури до завершення Бундесліги оформив 10-те чемпіонство поспіль

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Баварія"

Неймовірне досягнення Баварії. 10 чемпіонств поспіль! В одній із найсильніших ліг світу. Рекорд Німеччини, про який згадуватимуть вічно.

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Левандовський та компанія під керівництвом Юліана Нагельсмана створила чергову перемогу! Перегравши в Дер Класікер головного конкурента в чемпіонських перегонах, мюнхенський клуб завоював чергову, 10-ту поспіль, "Срібну салатницю" переможців Бундесліги.

Початок матчу проти Борусії Дортмунд показав амбіції гравців Баварії вже сьогодні зняти всі питання про чемпіонство. Вже на 15-й хвилині зустрічі Гнабрі відкрив рахунок. Рівно через стільки часу той же Гнабрі знову забив, але арбітр VAR зафіксував офсайд.

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Після цього за справу взявся найкращий бомбардир чемпіонату Роберт Левандовський. Поляк отримав пас від Мюллера та впевнено переграв голкіпера Борусії Дортмунд.

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Одразу після перерви Борусії вдалося один м'яч відіграти. Емре Джан реалізував пенальті та скоротив відставання своєї команди до мінімуму.

Але 19-річний Мусіала, який вийшов на заміну, забив третій м'яч мюнхенців та забезпечив підсумковий результат 3:1 на користь Баварії.

Таким чином, Баварія за 3 тури до завершення чемпіонату Німеччини стає недосяжною для своїх суперників.