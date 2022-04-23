10 чемпионств подряд! Бавария – победитель Бундеслиги

Мюнхенский клуб одолел главного конкурента, и за три тура до завершения Бундеслиги оформил 10-е чемпионство подряд

Бавария - чемпион Германии! / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

Невероятное достижение Баварии. 10 чемпионств подряд!!! В одной из самых сильных лиг мира. Рекорд Германии, о котором будут вспоминать вечно.

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Левандовски и компания под руководством Юлиана Нагельсмана сотворила очередную победу! Переиграв в Дер Классикер главного конкурента в чемпионской гонке, мюнхенский клуб завоевал очередную, 10-ю подряд, "Серебряную салатницу" победителей Бундеслиги.

Начало матча против Боруссии Дортмунд показало амбиции игроков Баварии уже сегодня снять все вопросы о чемпионстве. Уже на 15-й минуте встречи Гнабри открыл счет. Ровно через столько же времени тот же Гнабри снова забил, но арбитр VAR зафиксировал офсайд.

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После этого за дело взялся лучший бомбардир чемпионата Роберт Левандовски. Поляк получил пас от Мюллера и уверенно переиграл голкипера Боруссии Дортмунд.

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Сразу после перерыва Боруссии удалось один мяч отыграть. Эмре Джан реализовал пенальти и сократил отставание своей команды до минимума.

Но 19-летний Мусиала, который вышел на замену, забил третий мяч мюнхенцев и обеспечил итоговый результат 3:1 в пользу Баварии.

Таким образом, Бавария за 3 тура до завершения чемпионата Германии становится недосягаемой для своих соперников.