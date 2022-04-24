Пивний душ із рук Томаса Мюллера! Лідер Баварії святкує унікальний рекорд

Томас Мюллер став найтитулованішим гравцем чемпіонату Німеччини. Він завоював 11-у Срібну салатницю в кар'єрі

Мюллер - найтитулованіший гравець чемпіонату Німеччини / Фото: Офіційний сайт ФК "Баварія", Колаж: Сьогодні

Перемога Баварії над Боруссією Дортмунд з рахунком 3:1 дозволила мюнхенській команді стати достроково чемпіоном Німеччини у сезоні 2021/2022. Цей титул підкорився легендарному клубу 10 разів поспіль – це рекорд серед топ-чемпіонатів за тривалістю тріумфів у внутрішньому змаганні.

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Але на цьому рекорди не скінчилися. Багаторічний лідер Баварії Томас Мюллер оформив свій 11 чемпіонський титул Бундесліги. Це досягнення стало унікальним, оскільки ще жодному гравцеві не вдавалося здобути стільки перемог у чемпіонаті Німеччини. Таким чином Мюллер – найтитулованіший гравець Бундесліги.

На радощах та емоціях, свій рекордний чемпіонський титул Томас Мюллер відсвяткував із екс-партнером по першому чемпіонству у 2010 році Бастіаном Швайнштайгером, який був присутній на матчі як експерт на ТБ. Мюллер влаштував для Швайні холодний... пивний душ!

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Німецький успіх Баварії дуже промовистий. Команда ціле десятиліття не знає собі рівних у Бундеслізі. А от справи в Лізі чемпіонів у Баварії не склалися , Мюнхенці сенсаційно вилетіли від Вільярреала