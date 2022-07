Такий хлопець потрібен клубу. Фани Евертона шаленіють від Миколенка

Рівно через місяць стартує новий сезон чемпіонату Англії. Команди Прем'єр-ліги розпочали підготовку до першості, але без своїх збірників.

Футболісти національних команд отримали два додаткові тижні відпустки за участь у червневих матчах Ліги націй. Але футболіст збірної України та ліверпульського Евертона Віталій Міколенко знехтував цим привілеєм.

Віталій прибув до клубу і приступив до роботи в тренажерному залі.

Вболівальники "ірисок" схвально оцінили працьовитість українського легіонера: "Саме такі хлопці і потрібні нашому клубу".

Vitaliy Mykolenko has returned to pre season early despite being given extended break the club due to international commitments.



Exactly what we need at this football club pic.twitter.com/AEAKmTmGP3