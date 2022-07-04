Такий хлопець потрібен клубу. Фани Евертона шаленіють від Миколенка

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко розпочав підготовку до нового сезону АПЛ

Віталій Миколенко намагається якнайкраще підготуватися до сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

Рівно через місяць стартує новий сезон чемпіонату Англії. Команди Прем'єр-ліги розпочали підготовку до першості, але без своїх збірників.

Футболісти національних команд отримали два додаткові тижні відпустки за участь у червневих матчах Ліги націй. Але футболіст збірної України та ліверпульського Евертона Віталій Міколенко знехтував цим привілеєм.

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Віталій прибув до клубу і приступив до роботи в тренажерному залі.

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Вболівальники "ірисок" схвально оцінили працьовитість українського легіонера: "Саме такі хлопці і потрібні нашому клубу".

Vitaliy Mykolenko has returned to pre season early despite being given extended break the club due to international commitments.



Exactly what we need at this football club pic.twitter.com/AEAKmTmGP3 - (@ EFCdaily_) July 4, 2022

Нагадаємо, що Миколенко перейшов з Динамо до Евертона 1 січня 2022 року. Віталій підписав контракт на 4,5 роки – до літа 2026 року.

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За півроку виступів у складі "ірисок" українець зіграв 16 матчів і забив 1 гол. Трансферна вартість Миколенка на даний момент складає 18 млн євро.