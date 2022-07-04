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Такой парень нужен клубу. Фаны Эвертона без ума от Миколенко

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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4 июля, 20:04
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Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко приступил к подготовке к новому сезону АПЛ
Виталий Миколенко старается, как лучше подготовиться к сезону
Виталий Миколенко старается, как лучше подготовиться к сезону / Фото: Коллаж: Сегодня

Ровно через месяц стартует новый сезон чемпионата Англии. Команды Премьер-лиги приступили к подготовке к первенству, но без своих сборников.

Футболисты национальных команд получили дополнительные две недели отпуска за участие в июньских матчах Лиги наций. Но футболист сборной Украины и ливерпульского Эвертона Виталий Миколенко пренебрег этой привилегией.

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Виталий прибыл в расположение клуба и приступил к работе в тренажерном зале.

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Болельщики "ирисок" одобрительно оценили трудолюбие украинского легионера: "Именно такие ребята и нужны нашему клубу".

Напомним, что Миколенко перешел из Динамо в Эвертон 1 января 2022 года. Виталий подписал контракт на 4,5 года – до лета 2026-го.

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За полгода выступлений в составе "ирисок" украинец сыграл 16 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость Миколенко на данный момент составляет 18 млн евро.

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко / Фото: Reuters

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