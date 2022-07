Такой парень нужен клубу. Фаны Эвертона без ума от Миколенко

Ровно через месяц стартует новый сезон чемпионата Англии. Команды Премьер-лиги приступили к подготовке к первенству, но без своих сборников.

Футболисты национальных команд получили дополнительные две недели отпуска за участие в июньских матчах Лиги наций. Но футболист сборной Украины и ливерпульского Эвертона Виталий Миколенко пренебрег этой привилегией.

Виталий прибыл в расположение клуба и приступил к работе в тренажерном зале.

Болельщики "ирисок" одобрительно оценили трудолюбие украинского легионера: "Именно такие ребята и нужны нашему клубу".

Vitaliy Mykolenko has returned to pre season early despite being given an extended break by the club due to international commitments.



Exactly what we need at this football club pic.twitter.com/AEAKmTmGP3