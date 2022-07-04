Такой парень нужен клубу. Фаны Эвертона без ума от Миколенко

Ровно через месяц стартует новый сезон чемпионата Англии. Команды Премьер-лиги приступили к подготовке к первенству, но без своих сборников.
Футболисты национальных команд получили дополнительные две недели отпуска за участие в июньских матчах Лиги наций. Но футболист сборной Украины и ливерпульского Эвертона Виталий Миколенко пренебрег этой привилегией.
Виталий прибыл в расположение клуба и приступил к работе в тренажерном зале.
Болельщики "ирисок" одобрительно оценили трудолюбие украинского легионера: "Именно такие ребята и нужны нашему клубу".
Vitaliy Mykolenko has returned to pre season early despite being given an extended break by the club due to international commitments.— (@EFCdaily_) July 4, 2022
Exactly what we need at this football club pic.twitter.com/AEAKmTmGP3
Напомним, что Миколенко перешел из Динамо в Эвертон 1 января 2022 года. Виталий подписал контракт на 4,5 года – до лета 2026-го.
За полгода выступлений в составе "ирисок" украинец сыграл 16 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость Миколенко на данный момент составляет 18 млн евро.