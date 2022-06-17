Полтора месяца до старта! АПЛ опубликовала календарь на сезон 2022/2023

Из-за ЧМ-2022 в Катаре чемпионат Англии стартует раньше и завершиться позже обычного

Манчестер Сити и Ливерпуль - главные фавориты АПЛ / Фото: Reuters

Футбольный сезон подошел к концу. Победителем чемпионата Англии 2021-2022 стал Манчестер Сити, который "на ленточке" вырвал трофей у Ливерпуля.

Тем временем, АПЛ опубликовала календарь нового сезона чемпионата. Стартует он на неделю раньше, чем обычно. Первый тур пройдет уже 5-7 августа. В нем действующий чемпион отправится в гости к Вест Хэму, а Ливерпуль сразится с Фулхэмом.

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Ожидается непростой старт и у Эвертона Виталия Миколенко, мерсисайдцы примут Челси. Первый поединок между грандами пройдет уже во втором туре, когда Челси примет Тоттенхэм.

Что касается основных претендентов на титул, то Ливерпуль и Ман Сити сразятся друг с другом.в 11 туре (15-16 октября) на "Энфилде". Ответная встреча на стадионе "горожан" пройдет в 29 туре (1-2 апреля).

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Завершится сезон аж 28 мая, поскольку посреди него команды уйдут на перерыв из-за чемпионата мира-2022 в Катаре. По этой причине между 16 и 17 турами пройдет полтора месяца. Базовая дата первого – 12 ноября, а второго – 26 декабря.

За неделю до старта розыгрыша чемпионата Англии (30 июля) состоится битва за Суперкубок, где сразятся все те же Ман Сити и Ливерпуль. Обычно поединок за данный трофей проходит на "Уэмбли", однако из-за финала женского Евро Суперкубок состоится в Лестере.