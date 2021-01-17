Такого у футболі ще не було: тренер зробив футболістів глухими

Зимове міжсезоння хорватські клуби заповнили товариськими матчами. В одному з них зустрілися "Славен" і "Сесвете". До речі, на збори до Туреччини вирушив донецький "Шахтар".

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Матч вийшов незвичайним, оскільки всі футболісти "Славена" вийшли на поле в вушних затичках. Таке нововведення запропонував тренер Томіслав Стіпіч. як повідомляє Євроспорт , наставник вимагає від гравців кращої комунікації, автоматизму на полі. На думку Стіпіча, затички допоможуть футболістам краще розуміти розташування партнерів по команді.

"Мета цієї гри – в тому, щоб гравці розвивали інші органи чуття, невербальне спілкування. Хочемо, щоб вони грали без слів, тому створили більш складні умови", – зізнався після гри Стіпіч.

Тренер не уточнив чи задоволений він діями своїх підопічних, але результат не на користь його команди. Матч завершився перемогою "Сесвете" (4:2), який представляє другий дивізіон Хорватії. "Славен" пішов на зимову перерву, перебуваючи на шостому місці вищої ліги.

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