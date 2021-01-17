Французький футболіст пофарбував волосся в незвичайний колір: Тейшейра – людина слова

Українські футбольні клуби в зимове міжсезоння традиційно відправляються на збори в теплі краї. Багато з них летять до Туреччини, як вчинив і донецький "Олімпік". Цікаво, що після відпустки півзахисник Максим Тейшейра повернувся в розташування команди у новому іміджі.

Реклама

До речі, колишній гравець "Манчестер Сіті" стане тренером "Олімпіка".

24-річний француз з португальськими корінням обіцяв пофарбуватися в рожевий колір, якщо не заб'є в матчі чемпіонату України проти "Львова". Відзначитися йому не вдалося, що не дивно, адже у хлопця всього два голи – у ворота "Дніпра-1" і "Минаю". Але обіцянки Тейшейра дотримався, адже навіть заздалегідь говорив, що знає в Парижі магазин, де купити потрібну фарбу. Правда, колір волосся вийшов не особливо рожевим, але це вже – дрібниці...

Втім, "фіолетовим" Максим залишався недовго. На вчорашньому відео "Олімпіка" в соцмережах він вже постав зі своїм звичайним кольором волосся. Мабуть, фарба була нестійкою.

Відео: Instagram

Реклама

Перший контрольний матч у Туреччині "Олімпік" зіграє проти польського "Шльонська" у вівторок, 19 січня.

Днями найкращого бомбардира чемпіонату України відправили в дубль.

Дивіться, як Максим Тейшейра забивав у ворота "Дніпра-1" в чемпіонаті України:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама