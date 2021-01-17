Русский
$ 28,05
34,01

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Французький футболіст пофарбував волосся в незвичайний колір: Тейшейра – людина слова

17 січня, 11:31

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Атакуючий гравець донецького "Олімпіка" Максим Тейшейра став фіолетовим

Українські футбольні клуби в зимове міжсезоння традиційно відправляються на збори в теплі краї. Багато з них летять до Туреччини, як вчинив і донецький "Олімпік". Цікаво, що після відпустки півзахисник Максим Тейшейра повернувся в розташування команди у новому іміджі.

Реклама

До речі, колишній гравець "Манчестер Сіті" стане тренером "Олімпіка".

24-річний француз з португальськими корінням обіцяв пофарбуватися в рожевий колір, якщо не заб'є в матчі чемпіонату України проти "Львова". Відзначитися йому не вдалося, що не дивно, адже у хлопця всього два голи – у ворота "Дніпра-1" і "Минаю". Але обіцянки Тейшейра дотримався, адже навіть заздалегідь говорив, що знає в Парижі магазин, де купити потрібну фарбу. Правда, колір волосся вийшов не особливо рожевим, але це вже – дрібниці...

Втім, "фіолетовим" Максим залишався недовго. На вчорашньому відео "Олімпіка" в соцмережах він вже постав зі своїм звичайним кольором волосся. Мабуть, фарба була нестійкою.

Відео: Instagram
Реклама

Перший контрольний матч у Туреччині "Олімпік" зіграє проти польського "Шльонська" у вівторок, 19 січня.

Днями найкращого бомбардира чемпіонату України відправили в дубль.

Дивіться, як Максим Тейшейра забивав у ворота "Дніпра-1" в чемпіонаті України:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол волосся чемпіонат України Олімпік Донецьк фарбування Максим Тейшейра
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірноїФутбол
Розкішна блондинка на колінах зацілувала гравця
Розкішна блондинка на колінах зацілувала гравця "Шахтаря"Футбол
Сексуальні матусі: дружини зірок українського футболу догулюють відпустку на Карибах
Сексуальні матусі: дружини зірок українського футболу догулюють відпустку на КарибахФутбол
Сексапільна дівчина гравця
Сексапільна дівчина гравця "Шахтаря" дісталася до чарівних димарівФутбол
"Чумове фото!" Гравці "Шахтаря" з дружинами склали пазл зі своїх тілФутбол
За сина ексзірки
За сина ексзірки "Динамо" дають 15 мільйонів. Оце так гроші в аутсайдера!ЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти