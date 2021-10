Такого Мессі ви не бачили: Лео без зубів і з дитячою посмішкою

Американська компанія Goldin Auctions виставила на аукціон один з перших документів з особистим підписом Ліонеля Мессі.

Картку для юного аргентинця зробили в період його виступів за дитячу команду Ньюеллс Олд Бойз, за яку він грав з 8 до 12 років.

На посвідченні, якому понад 25 років, майбутня зірка футболу надрукував своє ім'я – LIONEL MESSI.

Лот з документом Мессі був виставлений на аукціон в понеділок увечері зі стартовою ціною в 10 тисяч доларів.

