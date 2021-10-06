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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Такого Мессі ви не бачили: Лео без зубів і з дитячою посмішкою

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
6 жовтня, 14:19
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За свою футбольну кар'єру знаменитий аргентинець роздав мільйони автографів. Але дістати найперший автограф Лео мріє кожен шанувальник футболіста
Перший документ з підписом Мессі виставили на аукціон
Перший документ з підписом Мессі виставили на аукціон / Фото: Колаж: Сьогодні

Американська компанія Goldin Auctions виставила на аукціон один з перших документів з особистим підписом Ліонеля Мессі.

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Картку для юного аргентинця зробили в період його виступів за дитячу команду Ньюеллс Олд Бойз, за яку він грав з 8 до 12 років.

На посвідченні, якому понад 25 років, майбутня зірка футболу надрукував своє ім'я – LIONEL MESSI.

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Лот з документом Мессі був виставлений на аукціон в понеділок увечері зі стартовою ціною в 10 тисяч доларів.

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Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Ліонель Мессі провів за Парі Сен-Жермен п'ять матчів і забив один гол. Процес адаптації аргентинця до нової команди дещо затягнувся.

Ліонель Мессі перевершив досягнення Пеле
Ліонель Мессі перевершив досягнення Пеле / Фото: REUTERS

Читайте також: Історія однієї фотографії. Як за допомогою пакета познайомитися з Мессі

Дивіться як юний Мессі феєрив в дитячій команді Ньюеллс Олд Бойз

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