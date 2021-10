Такого Месси вы не видели: Лео без зубов и с детской улыбкой

Американская компания Goldin Auctions выставила на аукцион один из первых документов с личной подписью Лионеля Месси.

Читайте также: Он ходит по полю: Луческу указал на проблемы Месси в ПСЖ

Карточку для юного аргентинца сделали в период его выступлений за детскую команду Ньюэллс Олд Бойз, за которую он играл с 8 до 12 лет.

На удостоверении, которому более 25 лет, будущая звезда футбола напечатал свое имя – LIONEL MESSI.

Лот с документом Месси был выставлен на аукцион в понедельник вечером со стартовой ценой в 10 тысяч долларов.

Lionel Messi Early Autograph Hits Auction Block, Signed As 8-Yr-Old In '95 https://t.co/W7vtjbyvIk via @TMZ