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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Такого Месси вы не видели: Лео без зубов и с детской улыбкой

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
6 октября, 14:19
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За свою футбольную карьеру знаменитый аргентинец раздал миллионы автографов. Но заполучить самый первый автограф Лео мечтает каждый поклонник футболиста
Первый документ с подписью Месси выставили на аукцион
Первый документ с подписью Месси выставили на аукцион / Фото: Коллаж: Сегодня

Американская компания Goldin Auctions выставила на аукцион один из первых документов с личной подписью Лионеля Месси.

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Карточку для юного аргентинца сделали в период его выступлений за детскую команду Ньюэллс Олд Бойз, за которую он играл с 8 до 12 лет.

На удостоверении, которому более 25 лет, будущая звезда футбола напечатал свое имя – LIONEL MESSI.

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Лот с документом Месси был выставлен на аукцион в понедельник вечером со стартовой ценой в 10 тысяч долларов.

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Напомним, что в нынешнем сезоне Лионель Месси провел за Пари Сен-Жермен пять матчей и забил один гол. Процесс адаптации аргентинца к новой команде несколько затянулся.

Лионель Месси превзошел достижение Пеле
Лионель Месси превзошел достижение Пеле / Фото: REUTERS

Читайте также: История одной фотографии. Как с помощью пакета познакомиться с Месси

Смотрите как юный Месси феерил в детской команде Ньюэллс Олд Бойз

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