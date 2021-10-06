Такого Месси вы не видели: Лео без зубов и с детской улыбкой

Американская компания Goldin Auctions выставила на аукцион один из первых документов с личной подписью Лионеля Месси.
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Карточку для юного аргентинца сделали в период его выступлений за детскую команду Ньюэллс Олд Бойз, за которую он играл с 8 до 12 лет.
На удостоверении, которому более 25 лет, будущая звезда футбола напечатал свое имя – LIONEL MESSI.
Лот с документом Месси был выставлен на аукцион в понедельник вечером со стартовой ценой в 10 тысяч долларов.
Lionel Messi Early Autograph Hits Auction Block, Signed As 8-Yr-Old In '95 https://t.co/W7vtjbyvIk via @TMZ— Ken Goldin (@KenGoldin) October 5, 2021
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Напомним, что в нынешнем сезоне Лионель Месси провел за Пари Сен-Жермен пять матчей и забил один гол. Процесс адаптации аргентинца к новой команде несколько затянулся.
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