"Та незабутня ніч": Андрій Шевченко згадав важливий момент у своєму житті

28 травня 2003 року. Манчестер, стадіон "Олд Траффорд". У фіналі Ліги чемпіонів Ювентус і Мілан.
Основний і додатковий час без голів – 0:0. Далі серія пенальті. Останнім за Мілан б'є Андрій Шевченко. Проти нього Джанлуїджі Буффон. Розбіг, удар – гол!!! Трофей у Мілана.
Сьогодні, в річницю тієї перемоги, Андрій Шевченко запостив в Іnstagram фотографії з фіналу ЛЧ.
"Та незабутня ніч", – підписав знімки Шевченко.
Дивіться повністю фінал Ліги чемпіонів-2003 Ювентус – Мілан:
Нагадаємо, що в травні ми відзначали 35 років від дня перемоги київського Динамо в розіграші Кубка кубків. Тоді у фіналі підопічні Валерія Лобановського розгромили мадридський Атлетіко.