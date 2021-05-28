"Та незабутня ніч": Андрій Шевченко згадав важливий момент у своєму житті

18 років тому Мілан виграв Лігу чемпіонів, у фінальному матчі в серії пенальті вирішальний гол у ворота Ювентуса забив Андрій Шевченко

Андрій Шевченко після перемоги у фіналі ЛЧ-2003

28 травня 2003 року. Манчестер, стадіон "Олд Траффорд". У фіналі Ліги чемпіонів Ювентус і Мілан.

Основний і додатковий час без голів – 0:0. Далі серія пенальті. Останнім за Мілан б'є Андрій Шевченко. Проти нього Джанлуїджі Буффон. Розбіг, удар – гол!!! Трофей у Мілана.

Сьогодні, в річницю тієї перемоги, Андрій Шевченко запостив в Іnstagram фотографії з фіналу ЛЧ.

"Та незабутня ніч", – підписав знімки Шевченко.

Дивіться повністю фінал Ліги чемпіонів-2003 Ювентус – Мілан:

Нагадаємо, що в травні ми відзначали 35 років від дня перемоги київського Динамо в розіграші Кубка кубків. Тоді у фіналі підопічні Валерія Лобановського розгромили мадридський Атлетіко.