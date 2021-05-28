Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Та незабываемая ночь": Андрей Шевченко вспомнил важный момент в своей жизни

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
28 мая, 15:52
Копировать ссылку
18 лет назад Милан выиграл Лигу чемпионов, в финальном матче в серии пенальти решающий гол в ворота Ювентуса забил Андрей Шевченко
Андрей Шевченко после победы в финале ЛЧ-2003
Андрей Шевченко после победы в финале ЛЧ-2003

28 мая 2003 года. Манчестер, стадион "Олд Траффорд". В финале Лиги чемпионов Ювентус и Милан.

Основное и дополнительное время без голов – 0:0. Дальше серия пенальти. Последним за Милан бьет Андрей Шевченко. Против него Джанлуиджи Буффон. Разбег, удар – гол!!! Трофей у Милана.

Сегодня, в годовщину той победы, Андрей Шевченко запостил в Іnstagram фотографии с финала ЛЧ.

"Та незабываемая ночь", – подписал снимки Шевченко.

Смотрите полностью финал Лиги чемпионов-2003 Ювентус – Милан:

Напомним, что в мае мы отмечали 35 лет со дня победы киевского Динамо в розыгрыше Кубка кубков. Тогда в финале подопечные Валерия Лобановского разгромили мадридский Атлетико.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показать больше
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять