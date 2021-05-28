"Та незабываемая ночь": Андрей Шевченко вспомнил важный момент в своей жизни

28 мая 2003 года. Манчестер, стадион "Олд Траффорд". В финале Лиги чемпионов Ювентус и Милан.
Основное и дополнительное время без голов – 0:0. Дальше серия пенальти. Последним за Милан бьет Андрей Шевченко. Против него Джанлуиджи Буффон. Разбег, удар – гол!!! Трофей у Милана.
Сегодня, в годовщину той победы, Андрей Шевченко запостил в Іnstagram фотографии с финала ЛЧ.
"Та незабываемая ночь", – подписал снимки Шевченко.
Смотрите полностью финал Лиги чемпионов-2003 Ювентус – Милан:
Напомним, что в мае мы отмечали 35 лет со дня победы киевского Динамо в розыгрыше Кубка кубков. Тогда в финале подопечные Валерия Лобановского разгромили мадридский Атлетико.