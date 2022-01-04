Здійснилося! Названо дату, коли Лунін зіграє за Реал

Наставник мадридського клубу Карло Анчелотті пообіцяв випустити українського воротаря в основному складі на матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії

Андрій Лунін у Реалі рідко грає / Фото: Marca

У середу, 5 січня, Реал зіграє матч Кубка Іспанії проти клубу третього дивізіону Алькояно. Свою першу гру у сезоні має провести український воротар Андрій Лунін.

До речі, напередодні Нового року Андрій зізнався, що зі своєю дружиною Анастасією вони чекають на дитину.

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"Лунін – єдиний гравець, якому я точно хочу дати зіграти завтра. Випущу, наскільки це можливо, найсильніший склад.

Бензема, Модріч та Менді мають невеликі проблеми після гри з Гетафе і не зіграють завтра. Бейл не травмований, але з ним поки що не все гаразд" , – сказав на передматчевій прес-конференції головний тренер Реала Карло Анчелотті.

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Цікаво, що зараз в Іспанії через пандемію гравцям забороняють мінятися футболками після матчів.

Тому Реал запросив у гравців Алькояно список, чиї футболки вони хотіли б отримати – 90% попросили футболку Каріма Бензема.