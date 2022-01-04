Свершилось! Названа дата, когда Лунин сыграет за Реал

В среду, 5 января, Реал сыграет матч Кубка Испании против клуба третьего дивизиона Алькояно. Свою первую игру в сезоне должен провести украинский вратарь Андрей Лунин.
Кстати, накануне Нового года Андрей признался, что со своей супругой Анастасией они ждут ребенка.
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"Лунин – единственный игрок, которому я точно хочу дать сыграть завтра. Выпущу, по возможности, наиболее сильный состав.
Бензема, Модрич и Менди имеют небольшие проблемы после игры с Хетафе и не сыграют завтра. Бэйл не травмирован, но с ним пока не все в порядке", – сказал на предматчевой пресс-конференции главный тренер Реала Карло Анчелотти.
Интересно, что сейчас в Испании из-за пандемии игрокам запрещают меняться футболками после матчей.
По этой причине Реал запросил у игроков Алькояно список, чьи футболки они хотели бы получить – 90% попросили футболку Карима Бензема.