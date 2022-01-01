Ще один животик! Завагітніла дружина воротаря збірної України

Поповнення очікується у голкіпера мадридського Реалу Андрія Луніна

Лунін і його вагітна дружина / Фото: Instagram

Вітаючи своїх фоловерів із Новим роком, 22-річний Андрій Лунін зізнався, що зі своєю дружиною Анастасією вони чекають на дитину.

"Ми вирушаємо в новий рік вже втрьох. Це найкращий подарунок. Чекаємо на тебе, малюк. Люблю тебе, Анастасіє, ти в мене сильна і найкраща", – написав у Instagram чемпіон світу-2019 серед молоді, кіпер Реала Андрій Лунін.

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Раніше стало відомо, що вже четверта дитина з'явиться у сім'ї у капітана Динамо Сергія Сидорчука та його дружини Анни.

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Позаяк 19-річний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков та його кохана Ліза Передня чекають на первістка.

Георгій Судаков і його кохана – Ліза / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, Андрій Лунін одружився зі своєю коханою Анастасією Томазовою навесні 2021 року.

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Скромний розпис в епоху коронавірусу відбувся у Мадриді. А на офіційну церемонію наречений та наречена прийшли у спортивних костюмах.

Лунін покликав заміж свою дівчину Анастасію ще на католицьке Різдво 2019 року. Романтичну пропозицію руки та серця футболіст зробив на клубному стадіоні Вальядоліда, за який грав тоді. І на полі "Хосе Соррілья" у відповідь почув заповітне "так".

Андрій та Настя вже чимало років разом, а познайомилися через соціальні мережі.

"Після віртуального спілкування домовилися про зустріч – і почалося, – розповідала дівчина. – Ми гуляли в парку, постійно спідкувалися телефоном, він проводжав мене додому. Тоді Андрій тільки починав кар'єру в Дніпрі. На початку стосунків було незвично, коли Андрій часто і надовго виїжджав на збори, проте зараз це вже не проблема – звикла до такого способу життя".

Анастасія родом із Дніпра і ніколи не мріяла про чоловіка-футболіста: "У дитинстві я мріяла про принца з Дубая (сміється). Коли маленька була, навіть не знала про те, що футболісти є".