Супрягу виховують: тренер Сампдорії розповів, за що прибрав українця

Українець провів лише 23 хвилини у своєму дебютному матчі за італійську команду, після чого був замінений

Супряга і Джампаоло / Фото: Getty Images

Тренер Сампдорії Марко Джампаоло назвав виховним заходом те, як він вчинив з Владиславом Супрягою у недільному матчі із Сассуоло.

Сампдорія виграла 4:0. Проте Супрягу, що вийшов на 36-й хвилині замість травмованого Габб'ядіні, теж сняли з гри вже за 23 хвилини. Такий ось дебют...

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"Випускаючи Супрягу, я хотів зберегти наявну розстановку. Єдиним нападником під рукою у мене був українець, який нещодавно прийшов до нас. Потім я зрозумів, що нам потрібно посилити правий фланг, тому я випустив туди Конті. Супрягу довелося поміняти".

"Чи не позначиться це на його психологічному стані? Якби я не виграв цей матч, то почував би себе гірше психологічно, ніж він".

Владислав Супряга / Фото: Getty Images

"Він має для початку розуміти мене. Нам необхідно знайти перекладача. Я обійняв його. Гадаю, він розуміє, що змінитись у двадцять років (насправді Супрязі вже 21) – не проблема. Це була виховна заміна", – сказав тренер Сампдорії Марко Джампаоло, якого цитує Tutto Mercato.

Владислав Супряга / Фото: офіційний сайт "Сампдорія"

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Нагадаємо, аналітики назвали Супрягу, орендованого у київського Динамо, найгіршим гравцем Сампдорії у матчі із Сассуоло.