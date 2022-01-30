Динамо за одну секунду залишилося без двох нападників

Одночасно на офіційному сайті київського клубу з'явилася інформація про відхід двох форвардів – Владислава Супряги та Еріка Раміреса

Супряга і Рамірес / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Переможець молодіжного ЧС-2019 Владислав Супряга до завершення сезону 2021/2022 виступатиме за італійську Сампдорію на умовах оренди.

При цьому Сампдорія отримала право викупу контракту 21-річного гравця у Динамо влітку після закінчення терміну оренди.

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Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Венесуельський форвард Динамо Ерік Рамірес на умовах оренди до літа гратиме за Спортінг Хіхон, що виступає у другому дивізіоні Іспанії.

Іспанський клуб також має опцію викупу контракту гравця.

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Ерік Рамірес / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Динамо побажало Супрязі "стати основним гравцем Сампдорії та реалізувати свій потенціал", а Раміресу – "удачі та результативної гри на полях Іспанії".

За неофіційними даними, за оренду Супряги Динамо отримає 500 тисяч євро, а за оренду Раміреса – удвічі менше. При цьому викупити Супрягу Сампдорія зможе за 7,5 млн євро.

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ХТО ЗАБИВАТИМЕ ЗА ДИНАМО

Супряга і Рамірес виявилися непотрібними Мірчі Луческу. У складі киян залишаються три номінальні нападники – орендований білорус Шкурин, Бесєдін, котрий який повертається в стрій після травми, і Кулач, який набирає форму після проблем із серцем. Ну і не забуватимемо про універсального солдата Гармаша – паличку-рятівничку Динамо.