Суперматч Циганкова: Динамо розгромило Кайрат у Туреччині (відео)

На зборі у Туреччині київське Динамо обіграло казахський Кайрат. У "біло-синіх" чудовий матч видав капітан команди Віктор Циганков

Віктор Циганков записав на свій рахунок гол+пас у матчі з Кайратом / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Команда Мірчі Луческу зіграла другий матч на завершальному тренувальному зборі в Туреччині. І знову, як і у матчі з Інджією, "біло-сині" забили чотири м'ячі супернику.

Рахунок у поєдинку з Кайратом було відкрито вже на 7-й хвилині гри. Владислав Ванат зробив простріл у штрафний майданчик суперника, на який відгукнувся казахський гравець, який відправив м'яч у власні ворота.

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У другому таймі результативну гру продемонстрував Віктор Циганков. На 63-й хвилині матчу передачу Віктора із правого флангу головою замкнув захисник киян Сирота.

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А на 75-й хвилині зустрічі вже сам Циганков майстерно виконав штрафний удар.

Добив казахську команду Владислав Кулач. Форвард динамівців на 81-й хвилині з'явився на полі, а вже через чотири хвилини святкував взяття воріт Кайрата.

У підсумку друга поспіль перемога киян з рахунком 4:0 на заключному зборі в Туреччині. Також варто відзначити появу на полі Дениса Попова, який через травму пропустив майже всю першу частину сезону.

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Товариський матч

Динамо – Кайрат – 4:0

Голи: Касабулат (7, автогол), Сирота (63), Циганков (74), Кулач (85)

Динамо: Бущан (Бойко, 73) – Кендзера, Забарний, Сирота (Попов, 86), Караваєв (Дубинчак, 65) – Андрієвський (Сидорчук, 46), Гармаш (Яцик, 65), Буяльський (Кулач. 81), Вітіньо (Де , 65), Циганков (Антюх, 75) – Ванат (Шкурін, 73)

ПОВНЕ ВІДЕО МАТЧУ