Суперматч Цыганкова: Динамо раскатало Кайрат в Турции (видео)

На сборе в Турции киевское Динамо разгромило казахский Кайрат. У "бело-синих" прекрасный матч выдал капитан команды Виктор Цыганков

Виктор Цыганков записал на свой счет гол + пас в матче с Кайратом / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Команда Мирчи Луческу сыграла второй матч на заключительном тренировочном сборе в Турции. И вновь, как в матче с Инджией, "бело-синие" забили четыре безответных мяча сопернику.

Счет в поединке с Кайратом был открыт уже на 7-й минуте игры. Владислав Ванат сделал прострел в штрафную соперника, на который откликнулся казахский игрок, отправивший мяч в собственные ворота.

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Во втором тайме результативную игру продемонстрировал Виктор Цыганков. На 63-й минуте матча передачу Виктора с правого фланга головой замкнул защитник киевлян Сирота.

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А на 75-й минуте встречи уже сам Цыганков мастерски исполнил штрафной удар.

Добил казахскую команду Владислав Кулач. Форвард динамовцев на 81-й минуте появился на поле, а уже спустя четыре минуты праздновал взятие ворот Кайрата.

В итоге вторая подряд победа киевлян со счетом 4:0 на заключительном сборе в Турции. Также стоит отметить появление на поле Дениса Попова, который из-за травмы пропустил практически всю первую часть сезона.

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Товарищеский матч

Динамо – Кайрат – 4:0

Голы: Касабулат (7, автогол), Сирота (63), Цыганков (74), Кулач (85)

Динамо: Бущан (Бойко, 73) – Кендзера, Забарный, Сирота (Попов, 86), Караваев (Дубинчак, 65) – Андриевский (Сидорчук, 46), Гармаш (Яцык, 65), Буяльский (Кулач. 81), Витиньо (Де Пена, 65), Цыганков (Антюх, 75) – Ванат (Шкурин, 73)

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