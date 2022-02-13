Месси позавидует: гол восходящей звезды Динамо в Турции (видео)

Динамо добыло очередную победу на турецких сборах, забив четыре сухих мяча в ворота сербской Инджии.
Украшением сегодняшнего поединка стал элегантный гол в исполнении 20-летнего форварда Владислава Ваната, вернувшегося из аренды в Черноморце.
ГОЛ ВАНАТА
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Динамо – Инджия – 4:0
Голы: Вербич, 33, Де Пена, 44, Ванат, 57, Буяльский, 86
ПОЛНОЕ ВИДЕО МАТЧА
Спарринг против Инджии стал первым на заключительном тренировочном сборе Динамо в Турции. В списке футболистов, которых Мирча Луческу взял с собой, не нашлось место Владимиру Шепелеву. У него – травма икроножной мышцы.
Еще два игрока – полузащитник Николай Шапаренко и защитник Константин Вивчаренко – пропустят начало третьего сбора Динамо в Турции из-за положительных результатов тестов на COVID-19. Игроки остались в Киеве на самоизоляции.