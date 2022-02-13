Мессі позаздрить: гол висхідної зірки Динамо в Туреччині (відео)

На зборах у Туреччині в неділю, 13 лютого, Динамо розгромило сербську команду Інджія. Одним із героїв спарингу став 20-річний Ванат

Ванат (праворуч) став героєм матчу з сербами / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Динамо здобуло чергову перемогу на турецьких зборах, забивши чотири сухі м'ячі у ворота сербської Інджії.

Окрасою сьогоднішнього поєдинку став елегантний гол у виконанні 20-річного форварда Владислава Ваната, котрий повернувся з оренди в Чорноморці.

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ГОЛ ВАНАТА

Такій лівій позаздрить і Ліонель Мессі, який нині ледь вимучує із себе голи за ПСЖ.

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Динамо – Інджія – 4:0

Голи: Вербич, 33, Де Пена, 44, Ванат, 57, Буяльський, 86

ПОВНЕ ВІДЕО МАТЧУ

Спаринг проти Інджії став першим на заключному тренувальному зборі Динамо в Туреччині. У списку футболістів, яких Мірча Луческу взяв із собою, не знайшлося місця Володимиру Шепелєву. У нього – травма литкового м'яза.

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Ще два гравці – півзахисник Микола Шапаренко та захисник Костянтин Вівчаренко – пропустять початок третього збору Динамо у Туреччині через позитивні результати тестів на COVID-19. Гравці залишились у Києві на самоізоляції.