Динамо Київ – Інджія: пряма відеотрансляція товариського матчу

Сьогодні київське Динамо проведе товариський поєдинок у рамках підготовки до другої частини сезону. Суперником киян стане сербський клуб Інджія

Динамо Київ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Інджія розпочнеться о 16:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна у плеєрі нижче.

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Спаринг проти Інджії стане першим на заключному тренувальному зборі "Динамо" в Туреччині. В списку футболістів, яких Мірча Луческу повіз на збори, не знайшлося місце гравцеві основи Володимиру Шепелєву.

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Водночас після ушкоджень повернулися воротар Руслан Нещерет та півзахисник Олександр Андрієвський.

Суперник киян сербський клуб Інджія – лідер першого дивізіону (другого за рангом) чемпіонату Сербії. Команда не входить до числа грандів балканської країни.

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У 2010 році Інджія виграла золоті медалі першого дивізіону, але в еліті не затрималася і вилетіла за підсумками сезону.

На заключному зборі в Туреччині кияни планують зіграти з казахськими клубами Шахтарем (Караганда) та Кайратом (Алма-Ата), латвійськими Валмієрою та ФК Ригою.

У вівторок, 15 лютого, динамівці зіграють проти Кайрату.