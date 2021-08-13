Старт англійської Прем'єр-ліги: хто фаворит, де дивитися і розклад 1-го туру

Букмекери впевнені, що Манчестер Сіті захистить звання чемпіона Англії. Наш інтерес в АПЛ – виступ легіонерів Олександра Зінченка і Андрія Ярмоленка

Зінченко і Ярмоленко в АПЛ / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує найкрутіший у світі національний чемпіонат – англійська Прем'єр-ліга. Титул захищає Манчестер Сіті. Ми стежимо за МанСіті Олександра Зінченка і Вест Хегом Андрія Ярмоленка.

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Хто фаворит? Фахівці букмекерських контор упевнені, що Манчестер Сіті захистить титул. Котирування на перемогу "городян" – 1.70. Далі: Челсі – 5.50, Ліверпуль – 6.00, Манчестер Юнайтед – 9.00...

Де дивитись. Поєдинки Прем'єр-ліги в Україні можна дивитися на телеканалі Setanta Sport.

Розклад 1-го туру:

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П'ятниця, 13 серпня

22:00. Брентфорд – Арсенал

Субота, 14 серпня

14:30. Манчестер Юнайтед – Лідс

17:00. Бернлі – Брайтон

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17:00. Лестер – Вулвергемптон

17:00. Уотфорд – Астон Вілла

17:00. Челсі – Крістал Пелас

17:00. Евертон – Саутгемптон

19:30. Норвіч – Ліверпуль

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Неділя, 15 серпня

16:00. Ньюкасл – Вест Гем

18:30. Тоттенгем – Манчестер Сіті