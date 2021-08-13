Старт английской Премьер-лиги: кто фаворит, где смотреть и расписание 1-го тура

Сегодня стартует самый крутой в мире национальный чемпионат – английская Премьер-лига. Титул защищает Манчестер Сити. Мы следим за МанСити Александра Зинченко и Вест Хэмом Андрея Ярмоленко.
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Кто фаворит? Специалисты букмекерских контор уверены, что Манчестер Сити защитит титул. Котировки на победу "горожан" – 1.70. Далее: Челси – 5.50, Ливерпуль – 6.00, Манчестер Юнайтед – 9.00...
Где смотреть. Поединки Премьер-лиги в Украине можно смотреть на телеканале Setanta Sport.
Расписание 1-го тура:
Пятница, 13 августа
22:00. Брентфорд – Арсенал
Суббота, 14 августа
14:30. Манчестер Юнайтед – Лидс
17:00. Бернли – Брайтон
17:00. Лестер – Вулверхэмптон
17:00. Уотфорд – Астон Вилла
17:00. Челси – Кристал Пэлас
17:00. Эвертон – Саутгемптон
19:30. Норвич – Ливерпуль
Воскресенье, 15 августа
16:00. Ньюкасл – Вест Хэм
18:30. Тоттенхэм – Манчестер Сити