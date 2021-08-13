Старт английской Премьер-лиги: кто фаворит, где смотреть и расписание 1-го тура

Букмекеры уверены, что Манчестер Сити защитит звание чемпиона Англии. Наш интерес в АПЛ – выступление легионеров Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко

Зинченко и Ярмоленко в АПЛ / Фото: Getty Images

Сегодня стартует самый крутой в мире национальный чемпионат – английская Премьер-лига. Титул защищает Манчестер Сити. Мы следим за МанСити Александра Зинченко и Вест Хэмом Андрея Ярмоленко.

Реклама

Читайте также: У Зинченко самая маленькая зарплата в Манчестер Сити: полная ведомость

Кто фаворит? Специалисты букмекерских контор уверены, что Манчестер Сити защитит титул. Котировки на победу "горожан" – 1.70. Далее: Челси – 5.50, Ливерпуль – 6.00, Манчестер Юнайтед – 9.00...

Где смотреть. Поединки Премьер-лиги в Украине можно смотреть на телеканале Setanta Sport.

Расписание 1-го тура:

Реклама

Пятница, 13 августа

22:00. Брентфорд – Арсенал

Суббота, 14 августа

14:30. Манчестер Юнайтед – Лидс

17:00. Бернли – Брайтон

Реклама

17:00. Лестер – Вулверхэмптон

17:00. Уотфорд – Астон Вилла

17:00. Челси – Кристал Пэлас

17:00. Эвертон – Саутгемптон

19:30. Норвич – Ливерпуль

Реклама

Воскресенье, 15 августа

16:00. Ньюкасл – Вест Хэм

18:30. Тоттенхэм – Манчестер Сити