Врятуйте Маріуполь. Маліновський відгукнувся на заклик переможця Євробачення-2022

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський приєднався до заклику гурту Kalush Orchestra на сцені Євробачення

Руслан Маліновський підтримав захисників Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Український гурт Kalush Orchestra став переможцем пісенного конкурсу Євробачення-2022. Одразу після виступу лідер колективу Олег Псюк зі сцени звернувся до всього світу допомогти у порятунку українських військових, які опинилися в обложеному заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

"Я прошу всіх вас, допоможіть Україні, допоможіть Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!", – сказав Олег Псюк у прямому ефірі.

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До заклику переможця Євробачення-2022 приєднався гравець Аталанти та збірної України Руслан Малиновський.

"Врятуйте Маріуполь", – написав футболіст у своєму Twitter.

До речі, згідно з правилами конкурсу, країна, яка перемогла, прийматиме пісенний конкурс "Євробачення-2023" на своїй території. Дружина українського боксера Олександра Усика вважає, що наступний конкурс має пройти в українському Криму.

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