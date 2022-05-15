Спасите Мариуполь. Малиновский откликнулся на призыв победителя Евровидения-2022

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский присоединился к призыву группы Kalush Orchestra на сцене Евровидения

Руслан Малиновский поддержал защитников Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем песенного конкурса Евровидения-2022. Сразу после выступления лидер коллектива Олег Псюк со сцены обратился ко всему миру помочь в спасении украинских военных, оказавшихся в осажденном заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

"Я прошу всех вас, помогите Украине, помогите Мариуполю! Помогите "Азовстали" прямо сейчас!", – сказал Олег Псюк в прямом эфире.

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К призыву победителя Евровидения-2022 присоединился игрок Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский.

"Спасите Мариуполь", – написал футболист в своем Twitter.

Кстати, согласно правилам конкурса, победившая страна будет принимать песенный конкурс "Евровидение-2023" на своей территории. Жена украинского боксера Александра Усика считает, что следующий конкурс должен пройти в украинском Крыму.

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