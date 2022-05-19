"Сп***ив танк без жодного пострілу". Петровський Папа розповів про бойові подвиги

Олександр Поворознюк знає, що треба робити з російським танком / Фото: Колаж: Сьогодні

Виконавець безсмертного хіта "Вова, е*аш їх, бл*дь" Олександр Поворознюк поділився своїм бойовим досвідом зустрічі з російськими фашистами. Власник Інгульця знайшов гуманний спосіб знищення окупантів.

"Чи я бачив окупантів? Ну, як же не бачив. А у кого я сп***ив танк? Бачив. Що з ними сталося? Вони сп****ли свиню у бабусі і дідуся і їли, б***ь, шашлик.

І коли ми вийшли, я пересмикнув калаш і сказав: "Доброго вечора, ми з України". Вони м'ясом подавилися.

Ну, я гріх на душу не брав, нікого не стріляв, можливо", – сказав Поворознюк в інтерв'ю Каналу 24.