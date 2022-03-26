Вова, е*аш їх, бл*дь! Петровський Папа записав вогняний реп про Зеленського (відео)

Спіч власника Інгульця Олександра Поворознюка про Президента України став приводом для хіта

Олександр Поворознюк готовий порвати за Володимира Зеленського

Війна в Україні поєднала всіх громадян. Українці допомагають армії та постраждалим, як можуть. Також агресія Росії згуртувала нас навколо Президента Володимира Зеленського, який виявляє себе з найкращого боку.

На початку березня свої слова подяки на адресу глави держави висловив одіозний президент Інгульця Олександр Поворознюк. Хазяїн клубу з Петрового заявив, що готовий навіть віддати життя за Зеленського.

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"Хочу зараз звернутися до нашого Президента Володимира Зеленського. Хотів би сказати: "Вова, ї*аш їх, б*ядб, а ми тобі будем помогать. Такого президента, як ти, не було і не буде. Повага до тебе, що ти єдиний, хто це зробив. І ти єдиний, хто зумів об'єднати довкола себе людей. Я за тебе не голосував у першому турі, але зараз готовий за тебе життя віддати. За те, що ти зайняв таку громадянську позицію. Я хочу зараз, б*ядь, спитати у всіх тих, б*ядь, "куля в лоб, так куля в лоб". Де ви, сука, ґ*ндони ї*ані? Коли ця війна закінчиться, треба приїхати, сука, до аеропорту, б*ядь. П'ятиповерхова будівля машин-іномарок стоїть, б*ядь, втекли всі на*уй з України. Роздати все людям, які цього потребують".

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Перли "Папи" з Петрового не залишилися поза увагою любителів репу. На You-Tube каналі "Мюслі UA" вийшов відеокліп від МС PAPA під назвою VOVA їBash їх Blyad. У ньому замиксовані найгарячіші фрази Поворознюка з цього спічу.

Зазначимо, що наразі чемпіонат України пішов на паузу через війну в Україні. На даний момент Інгулець йде у зоні перехідних матчів, посідаючи 14 місце.