Розчленувати і на шматки порубати! Президент українського клубу передбачив долю Путіна

Олександр Поворознюк вважає, що президент РФ заслуговує на найжахливішу смерть через війну з Україною

Олександр Поворознюк обрав смерть для Володимира Путіна

Вже понад два місяці триває повномасштабна війна України проти Росії. Армія фашистської держави безупинно бомбардує наші міста, вбиває мирне населення, у тому числі дітей, і зазіхає на нашу незалежність.

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Безперечно, головним ворогом України є фюрер РФ Володимир Путін, який бажає знищити країну. Однак віра у нашу перемогу дозволяє будувати плани щодо того, що робити після війни з ідеологічним спадкоємцем Гітлера. Вогняну ідею запропонував президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк.

"Напевно, розчленувати, бл*дь, і на шматки порубати. Я думаю, і цього недостатньо. Я навіть не знаю, що можна придумати проти такого у*бка, який занапастив людей. Для мене це боляче і важко, я дуже багато чого бачив. Я не знаю, як би я вчинив, але він точно нічого хорошого не чекав би від мене. Наші нащадки точно цього не забудуть. І прощення їм не буде вже точно".

Раніше на слова президента Інгульця було записано крутий реп про президента України Володимира Зеленського. Хіт "Вова, ї*аш їх, бл*дь" за місяць подивилися більше 2,5 мільйонів користувачів YouTube.