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Расчленить и на куски порубить! Президент украинского клуба предсказал судьбу Путина

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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11 мая, 13:58
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Александр Поворознюк считает, что президент РФ заслуживает самой жуткой смерти из-за войны с Украиной
Александр Поворознюк выбрал смерть для Владимира Путина
Александр Поворознюк выбрал смерть для Владимира Путина

Уже более двух месяцев идет полномасштабная война Украины против России. Армия фашистского государства безостановочно бомбит наши города, убивает мирное население, в том числе детей, и посягает на нашу независимость.

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Безусловно, главным врагом Украины является фюрер РФ Владимир Путин, желающий уничтожить страну. Однако вера в нашу победу позволяет строить планы насчет того, что делать после войны с идеологическим наследником Гитлера. Огненную идею предложил президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк.

"Наверное, расчленить, бл*дь, и на куски порубить. Я думаю, и этого недостаточно. Я даже не знаю, что можно придумать против такого у*бка, который погубил людей. Для меня это больно и тяжело, я очень много чего видел.

Я не знаю, как бы я поступил, но он точно ничего бы хорошего не ждал от меня. Наши потомки точно этого не забудут. И прощения им не буде уже точно".

Ранее на слова президента Ингульца был записан крутой рэп о президенте Украины Владимире Зеленском. Хит "Вова, е*ашь их, бл*дь" за месяц посмотрели более 2,5 миллионов пользователей YouTube.

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