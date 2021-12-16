16 грудня 19:45 Онлайн
Реал --
Житлобуд-1 --
16 грудня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
16 грудня 21:45 Онлайн
Челсі --
Евертон --
16 грудня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Ньюкасл --
17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Суперники для України: о котрій і де дивитися жеребкування Ліги націй

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 грудня, 11:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У четвер, 16 грудня, збірна України дізнається своїх опонентів у третьому сезоні Ліги націй – жеребкування у швейцарському Ньоні відбудеться о 19:00 за Києвом
Україна буде у другому за силою дивізіоні Ліги націй
Україна буде у другому за силою дивізіоні Ліги націй

Україна виступить у другому дивізіоні Ліги націй-2022/2023. Сьогодні ввечері "синьо-жовтим" визначать трьох суперників за груповим раундом. Онлайн жеребкування Ліги націй доступний на нашому сайті.

Трансляція жеребкування
дивiться на olltv
Дивитися

ДЕ ДИВИТИСЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ

Жеребкування Ліги націй у прямому ефірі у четвер, 16 грудня, починаючи з 19:00, покаже канал "Футбол 1".

Реклама

Ліга націй, трофей турніру
Ліга націй, трофей турніру / Фото: Reuters

СУПЕРНИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Збірна України під час жеребкування буде у першому кошику дивізіону B. Ми отримаємо у суперники: з кошика 2 – Фінляндію, Норвегію чи Шотландію, але точно не Росію, з кошика 3 – Ізраїль, Румунію, Сербію або Ірландію, з кошика 4 – Словенію, Чорногорію, Албанію або Вірменію.

Реклама

55 команд-учасниць поділені на чотири дивізіони, згідно з їхніми результатами у попередній Лізі націй

Далі команди поділять на групи по чотири команди

Реклама

Україна точно не зустрінеться з Росією

Жеребкування розпочнеться о 19:00 за київським часом

Матчі групового турніру відбудуться з червня по вересень 2022 року, а фінальна частина дивізіону А – влітку 2023-го

Збірна України
Збірна України / Фото: Getty Images

ВСІ КОШИКИ ЖЕРЕБКУВАННЯ

Ліга A

Кошик 1: Франція, Бельгія, Італія, Іспанія
Кошик 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина
Кошик 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія
Кошик 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина

Ліга B

Кошик 1: УКРАЇНА, Швеція, Боснія та Герцеговина, Ісландія
Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія
Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія
Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія

Ліга C

Кошик 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія
Кошик 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія
Кошик 3: Литва, Грузія, Азербайджан, Косово
Кошик 4: Казахстан/Молдова, Кіпр/Естонія, Гібралтар, Фарерські острови

Ліга D

Кошик 1: Казахстан/Молдова, Кіпр/Естонія, Ліхтенштейн, Мальта
Кошик 2: Латвія, Сан-Марино, Андорра

Ліга націй
Ліга націй / Фото: UEFA.com

У разі виграшу своєї групи Україна повернеться до найвищого дивізіону Ліги націй, звідки раніше вилетіла зі скандалом.

Нагадаємо, у листопаді минулого року лікар кантона Люцерн не дозволив нашій команді вийти на поле через спалах коронавірусу в її лавах. У підсумку, українцям за гру зі Швейцарією, що не відбулася, зарахували технічну поразку 0:3.

Дивіться, як Франція виграла Лігу націй-2021

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Лестер

Сьогодні

21:30

Тоттенгем

2.10

3.90

3.30

Челсі

Сьогодні

21:45

Евертон

1.23

5.70

14.50

Лаціо

Завтра

19:30

Дженоа

1.44

5.00

7.10
Порівняння бійців
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко
12 груд.
06:00
Ричард Коммі
Ричард Коммі

33

Вік

34

170

Зріст

173

166

Розмах рук

180

61

Вага

61

16

Перемоги

30

2

Поразки

4

68.8%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

Результат бою
Титульний бій у Броварах
Денис Берінчик
Денис Берінчик
18 груд.
21:00
Іса Чанієв
Іса Чанієв

П1

1.06

Х

23.0

П2

8.00
Ставки на бокс
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти