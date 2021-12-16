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Соперники для Украины: во сколько и где смотреть жеребьевку Лиги наций

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
16 декабря, 11:21
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В четверг, 16 декабря, сборная Украины получит оппонентов по третьему сезону Лиги наций – жеребьевка в швейцарском Ньоне пройдет в 19:00 по Киеву
Украина будет во втором по силе дивизионе Лиги наций
Украина будет во втором по силе дивизионе Лиги наций

Украина выступит во втором дивизионе Лиги наций-2022/2023. Сегодня вечером "сине-желтым" определят трех соперников по групповому раунду. Онлайн жеребьевки Лиги наций доступен на нашем сайте.

Трансляцию жеребьевки
смотрите на olltv
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ГДЕ СМОТРЕТЬ ЖЕРЕБЬЕВКУ

Жеребьевку Лиги наций в прямом эфире в четверг, 16 декабря, начиная с 19:00, покажет канал "Футбол 1".

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Лига наций, трофей турнира
Лига наций, трофей турнира / Фото: Reuters

СОПЕРНИКИ ДЛЯ УКРАИНЫ

Сборная Украины во время жеребьевки будет в первой корзине дивизиона B. Мы получим в соперники: из корзины 2 – Финляндию, Норвегию или Шотландию, но точно не Россию, из корзины 3 – Израиль, Румынию, Сербию или Ирландию, из корзины 4 - Словению, Черногорию, Албанию либо Армению.

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55 команд-участниц разделены на четыре дивизиона, согласно их результатов в предыдущей Лиге наций

Далее команды поделят на группы по четыре команды

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Украина точно не встретится с Россией

Жеребьевка начнется в 19:00 по киевскому времени

Матчи группового турнира пройдут с июня по сентябрь 2022 года, а финальная часть дивизиона А – летом 2023-го

Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Getty Images

ВСЕ КОРЗИНЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ

Лига A

Корзина 1: Франция, Бельгия, Италия, Испания
Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия
Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия
Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия

Лига B

Корзина 1: УКРАИНА, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия
Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия
Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия
Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения

Лига C

Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия
Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония
Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово
Корзина 4: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Гибралтар, Фарерские острова

Лига D

Корзина 1: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Лихтенштейн, Мальта
Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра

Лига наций
Лига наций / Фото: UEFA.com

В случае выигрыша своей группы, Украина вернется в высший дивизион Лиги наций, откуда ранее вылетела со скандалом.

Напомним, в ноябре прошлого года врач кантона Люцерн не дал нашей команде выйти на поле из-за вспышки коронавируса в ее рядах. В итоге, украинцам за несостоявшуюся игру со Швейцарией засчитали техническое поражение 0:3.

Смотрите, как Франция выиграла Лигу наций-2021

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