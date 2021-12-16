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Онлайн жеребьевки Лиги наций: с кем сыграет Украина

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
16 декабря, 09:16
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Сегодня состоится жеребьевка третьего сезона Лиги наций. Украина будет выступать в Дивизионе В и попытается вернуться в элиту
Сегодня состоится жеребьевка Лиги наций
Сегодня состоится жеребьевка Лиги наций / Фото: Reuters

Жеребьевка пройдет в Ньоне и начнется в 19:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию церемонии.

Трансляцию жеребьевки
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ОНЛАЙН ЖЕРЕБЬЕВКИ

В каком Дивизионе сыграет Украина

По итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций Украина со скандалом вылетела в Дивизион B. Напомним, решающий матч против Швейцарии был отменен из-за коронавируса, а затем нашей команде присудили техническое поражение.

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Украинская сторона подавала апелляцию, но проиграла. При этом Спортивный арбитражный суд Лозанны выдал размытый ответ: виной всему коронавирус, "Украине не повезло стать жертвой ковида", но – техническое поражение.

Вместо матча Лиги наций зрители увидели пустой стадион
Вместо матча Лиги наций зрители увидели пустой стадион

Швейцария, не одержавшая на поле ни одной победы, в итоге осталась в элитном дивизионе благодаря решению суда, который находится в Швейцарии.

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Как пройдет жеребьевка

55 сборных разделены на четыре дивизиона на основании их результатов в предыдущей Лиге наций.

На данный момент 51 из них знает, в какой из четырех лиг она выступит. Оставшиеся четыре сборные попадут в лигу C или D по результатам мартовских стыковых матчей, в которых Казахстан сразится с Молдовой, а Кипр – с Эстонией.

Лига AЛига BЛига CЛига D
ФранцияУкраинаТурцияКазахстан/Молдова
﻿ИспанияШвецияСловакияКипр/Эстония
ИталияБосния и ГерцеговинаБолгарияЛихтенштейн
БельгияИсландияСеверная ИрландияМальта
ПортугалияФинляндияГрецияЛатвия
НидерландыНорвегияБеларусьСан-Марино
ДанияШотландияЛюксембургАндорра
ГерманияРоссияСеверная Македония
АнглияИзраильЛитва
ПольшаРумынияГрузия
ШвейцарияСербияАзербайджан
ХорватияИрландияКосово
УэльсСловенияКазахстан/Молдова
АвстрияЧерногорияКипр/Эстония
ЧехияАлбанияГибралтар
ВенгрияАрменияФарерские острова

Далее команды будут разделены на группы по четыре команды, кроме участников Дивизиона D.

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Что дальше

Команды проведут между собой по два матча, один дома и один – на выезде. По итогам группового раунда победители Дивизиона А выйдут в финальный турнир, Дивизиона B, С и D поднимутся лигой выше, а худшие команды в Лигах A и B опустятся ниже.

Украина уже выигрывала свою группу Лиги наций
Украина уже выигрывала свою группу Лиги наций

Худшие команды в Дивизионе С проведут стыковые матчи в марте 2024 года за право остаться в лиге.

Когда пройдут матчи

  • Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года
  • Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года
  • Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года

Финальная стадия:

  • Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года
  • Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года

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