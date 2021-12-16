Онлайн жеребьевки Лиги наций: с кем сыграет Украина

Жеребьевка пройдет в Ньоне и начнется в 19:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию церемонии.
ОНЛАЙН ЖЕРЕБЬЕВКИ
В каком Дивизионе сыграет Украина
По итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций Украина со скандалом вылетела в Дивизион B. Напомним, решающий матч против Швейцарии был отменен из-за коронавируса, а затем нашей команде присудили техническое поражение.
Украинская сторона подавала апелляцию, но проиграла. При этом Спортивный арбитражный суд Лозанны выдал размытый ответ: виной всему коронавирус, "Украине не повезло стать жертвой ковида", но – техническое поражение.
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Швейцария, не одержавшая на поле ни одной победы, в итоге осталась в элитном дивизионе благодаря решению суда, который находится в Швейцарии.
Как пройдет жеребьевка
55 сборных разделены на четыре дивизиона на основании их результатов в предыдущей Лиге наций.
На данный момент 51 из них знает, в какой из четырех лиг она выступит. Оставшиеся четыре сборные попадут в лигу C или D по результатам мартовских стыковых матчей, в которых Казахстан сразится с Молдовой, а Кипр – с Эстонией.
|Лига A
|Лига B
|Лига C
|Лига D
|Франция
|Украина
|Турция
|Казахстан/Молдова
|Испания
|Швеция
|Словакия
|Кипр/Эстония
|Италия
|Босния и Герцеговина
|Болгария
|Лихтенштейн
|Бельгия
|Исландия
|Северная Ирландия
|Мальта
|Португалия
|Финляндия
|Греция
|Латвия
|Нидерланды
|Норвегия
|Беларусь
|Сан-Марино
|Дания
|Шотландия
|Люксембург
|Андорра
|Германия
|Россия
|Северная Македония
|Англия
|Израиль
|Литва
|Польша
|Румыния
|Грузия
|Швейцария
|Сербия
|Азербайджан
|Хорватия
|Ирландия
|Косово
|Уэльс
|Словения
|Казахстан/Молдова
|Австрия
|Черногория
|Кипр/Эстония
|Чехия
|Албания
|Гибралтар
|Венгрия
|Армения
|Фарерские острова
Далее команды будут разделены на группы по четыре команды, кроме участников Дивизиона D.
Что дальше
Команды проведут между собой по два матча, один дома и один – на выезде. По итогам группового раунда победители Дивизиона А выйдут в финальный турнир, Дивизиона B, С и D поднимутся лигой выше, а худшие команды в Лигах A и B опустятся ниже.
Худшие команды в Дивизионе С проведут стыковые матчи в марте 2024 года за право остаться в лиге.
Когда пройдут матчи
- Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года
- Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года
- Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года
Финальная стадия:
- Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года
- Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года